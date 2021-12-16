Романтичные воланы: Валерия появилась на публике в мини-платье за 29 тысяч рублей

Главная площадка страны – Кремлевский дворец отмечает свое 60-летие. По этому случаю там прошел концерт с участие многих звезд эстрады. Не пропустила шоу и певица Валерия. На публике она появилась в белоснежном мини-платье с воланами на юбке. Наряд бренда Maison De Vie можно купить за 29 800 рублей.

«Концерт сегодня был особенный, объединяющий все поколения, охватывающий все славные периоды жизни зала. Вы сможете увидеть его в эфире Первого канала, следите за телепрограммой», — написала Валерия.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Как куколка! Всегда потрясающая! Какое шикарное плате», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале этого года Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана.

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