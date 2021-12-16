«Буржуазный шик»: Алсу в костюме с широкими брюками показала, как выглядеть дорого

Певица для фотосессии выбрала элегантные образы, которая оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алсу выступает на сцене с малых лет. Она не скрывает, что родилась в богатой семье. Отец помогал ей строить карьеру. Певица завоевала большую популярность, выпустив первые хиты. Теперь она продолжает заниматься творчество.

Каждый раз артистка появляется на публике в роскошных образах. С наступлением зимы она регулярно ездит на новогодние съемки. Обычно звезда появляется на них в вечерних платьях.

А на днях Алсу приняла участие в фотосессии. 38-летняя артистка позировала то в костюме с широкими брюками и жакетом на запах в рубчик. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. Артистка грациозно сидела в кресле. Потом она облачилась уже в черный костюм с брюками клеш. Туфли на шпильке дополняли ее аутфит. Алсу показала, как можно выглядеть дорого и изысканно.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Алсу назвали стильно и женственной. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Алсу примеряет на себя модные образы современной леди в стиле буржуазной утонченности. Поясню. Мода на буржуазный шик 2019 года, подкорректированная модой 2020 на минимализм и сдержанность, пришла к модному пьедесталу сезона 2021 — 2022 в виде моды на буржуазную утонченность. Буржуазный шик и элегантность, объединившись, создают ауру респектабельности, которая предпочитает не кричать о себе, но обозначать свой статус твердо и безапелляционно, благодаря „маркерам шика“. Акцент на классике и высоком качестве. Эстетику данного стиля крайне трудно воплотить в вещах демократичных марок: уж слишком важны ткань и крой. Так что Алсу демонстрирует тренд „спокойствие роскоши“, которой не требуется никому ничего доказывать, что роскошь не должна кричать, она должна обладать хорошим вкусом. Хочу привести цитату: „Быть могущественной — это как быть настоящей леди. Если вам приходится напоминать людям, что вы ею являетесь, то вы ею точно не являетесь“. Маргарет Тэтчер», — высказалась эксперта.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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