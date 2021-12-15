«Тепло – не значит как капуста»: Маша Горбань показала трендовый образ этой зимы для прогулок

Недавно Маша Горбань приступила к съемкам очередного проекта, который пока держит в секрете. Блондинка стала мамой во второй раз в начале августа, но решила не засиживаться в декрете.

В своем инстаграме Маша поделилась снимком, на котором запечатлелась во дворе дома. Актриса надела пуховик оверсайз и светлые джинсы. Эксперт Teleprogramma.pro, стилист Никита Карстен остался приятно удивлен выбором Горбань.

«Мне казалось, что Мария Горбань отдает предпочтение роскошным и нарядным образам, но смотря на этот потрясающе уютный ауфит, понимаю, что глубоко заблуждался. Помимо удобства образа стоит отметить, что это та самая история, когда одеваться тепло не означает выглядеть как капуста», — сказал Карстен.

Стилист добавил, что образ Марии сочетает в себе тренды, а именно: светлые джинсы прямого кроя до щиколотки, актуальный пуховик оверсайз типа крупной стежки, к которому отлично подобраны укороченные угги — самая актуальная модель зимней обуви 2021-2022.

«Цветовая гамма мне очень нравится! С пастельной гаммой работать тяжело, но Маша с этим справилась на пять с плюсом — каждый элемент сочетается между собой. Удачно завершен образ вязаными шапкой и шарфом приглушенного небесно-серого оттенка. «Всегда нужно оставаться леди» —как бы кричат нам крупные, но милейшие серьги в форме сердечек», — сказал Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева, Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы — шесть лет.

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