На лебединой шее нитка жемчуга: Арзамасова в струящемся платье с юбкой «солнце» показала тонкую талию

После родов актриса из ситкома «Папины дочки» сбросила лишний вес, став еще краше.

Актриса из ситкома «Папины дочки» стала гостьей светского мероприятия. В Storeis своего микроблога 26-летняя Лиза Арзамасова охотно делилась с поклонниками свежими снимками, демонстрируя свою постройневшую после беременности фигуру во всей красе.

Несмотря на недавние роды, жена постановщика ледовых шоу 47-летнего Ильи Авербуха быстро вернулась к прежней форме. Актриса носит тесные наряды с акцентом на балетную талию.

На светском рауте Лиза Арзамасова блистала в черном монохромном струящемся платье миди с юбкой «солнце». Актриса не только подчеркнула изящные линии своей талии, плеч и декольте, она также сверкнула тонкими щиколотками. А лебединую шею звезда «Папиных дочек» украсила ниткой жемчуга.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.