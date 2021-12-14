«Диву видно сразу»: Бузова в платье цвета вишни с мерцающими пайетками кокетливо открыла плечико

Экс-ведущая проекта «Дом-2» выбрала наряд, который не стыдно надеть и на Новый год.

Если у вас запланирован корпоратив, обратите внимание, какое платье себе выбрала Ольга Бузова. В таком наряде не стыдно появиться и на Новогодней вечеринке.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» блистала на публике в платье цвета вишни с мерцающими пайетками. Одно плечико Ольга кокетливо оставила на виду, отдав предпочтение наряду с разрезом до середины бедра.

Струящаяся ткань идеально подчеркивала ее стройную фигуру. Образ дополнили бархатные туфли-лодочки. А изюминкой всего ансамбля стала элегантная укладка с голливудскими волнами — такие кудри на пике популярности.

«Шикарный образ!», «Диву видно сразу», «Когда все на высоте!», «Леди шик», «Дава, одумайся! Какую девушку ты упустил», «Так хочется увидеть ее свадьбу! Будет просто принцесса!! Оля достойна такого счастья», «Вот это да! Богиня», «Оттенок вишни на фоне бело-молочной кожи — идеален», «Восторг!» — пишут фолловеры.

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