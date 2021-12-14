Среди молодежи: Барановская в шелковом платье на пуговицах повеселилась на вечеринке Крида

Телеведущая принарядилась для праздника, который устроил Егор Крид. Там она встретила Клаву Коку и других звезд.

Юлия Барановская уже давно стала популярной телеведущей. Она не скрывает, что сама достигла успеха. Когда ее бросил футболист Андрей Аршавин, она осталась одна с тремя детьми. Уже после этого ей доверили вести несколько передач. Она теперь дружит со многими именитыми персонами. Не так давно Юлия побывала в гостях у Сосо Павлиашвили. А последние несколько вечеров она появляется на праздниках у друзей.

13 декабря Егор Крид устроил вечеринку. На мероприятии собралось много молодых исполнителей. Барановская тоже пришла на мероприятие. Она облачилась в шелковое платье-рубашку с пуговицами и поясом.

Наряд дополнила сумка Chanel и туфли в тон. Она сделала высокий хвост и макияж с акцентом на глаза.Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.Она позировала перед фотографами.

На мероприятии Юлия встретила Клаву Коку, которая была в розовом мини-платье. Спел для гостей и сам Крид. Телеведущая веселилась с молодежью.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие отметили, что ее можно принять за сестру певица, так как она молодо выглядит. «Юля, какая вы классная», «Изумительно выглядите», «Просто девочка», «Как приятно видеть, что вы веселитесь», «Классная мама! Всегда в теме», «Ну что за наряд! Просто роскошная», «Вы там всех затмите», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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