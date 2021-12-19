Волны от Барановской или рожки, как у Асмус: прически для новогодней вечеринки

Ради красивой прически необязательно идти в салон красоты. Вместе со звездами «Телепрограмма» представляет модные и простые в создании прически.

Романтические волны

Юлия Барановская и ее волны — идеальный вариант для классического платья. Самый легкий способ их накрутить следующий. С утра нужно вымыть голову, слегка подсушить ее полотенцем.

Затем разделить волосы на тонкие пряди. Каждую влажную прядь следует обработать пеной для волос. Потом скрутить в жгут и накрутить вокруг своего основания. После этого прическа фиксируется шпильками. Вечером жгуты раскручиваем, взбиваем руками и закрепляем прическу лаком.

Буйные кудри

Ксения Собчак демонстрирует самый простой способ кардинального преображения на праздник — парик. Когда еще экспериментировать и примерять неожиданные образы, как не в самую волшебную ночь в году? Мелкие и крупные буйные кудри сейчас актуальны как никогда. Можно заранее купить парик, кардинально изменив свой обычный образ. А можно накрутить кудри самой — с утра 31 декабря до самого вечера готовьтесь к празднику в бигуди или с заплетенными тонкими косичками.

Плести лучше на слегка влажные после мытья головы волосы. В моде гранжевый вариант кудрей — когда они не идеально упругие и гладкие, а растрепанные, будто после укладки прошла уже пара дней. Добиться этого эффекта легко — снимаем бигуди или расплетаем косы и взбиваем кудряшки руками.

Гламурный шик

Ольга Бузова демонстрирует сразу две прически для новогодней вечеринки в кругу друзей. Для них понадобятся недорогие аксессуары. Первый вариант в шляпке хорош, когда вы хотите произвести впечатление.

Функцию карнавального костюма в данном случае играет головной убор с вуалью. Под шляпкой можно спрятать шпильки и невидимки. Пучок закрепите декоративными шпильками. Второй вариант — естественная укладка за 5 минут. Волны можно накрутить утюжком. Блестки и камни на щеках закрепите специальным клеем.

Фея

Кристина Асмус умеет прикидываться нежной и кроткой барышней. Озорная прическа ей в помощь. Накрутить ее легко — она спасет положение, даже когда волосы не очень чистые. Просто крутим из толстых жгутов волос «рога» — маленькие пучки, которые закрепляем невидимками или шпильками в цвет волос.

Волшебная шапка

Вера Брежнева приобрела праздничную беретку и превратилась в королеву вечеринки. Тот случай, когда у вас шикарные волосы, вы не хотите заморачиваться с прической и просто надеваете классную блестящую шапочку. Мишурой можно уже не обвешиваться — праздничный образ создан.

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