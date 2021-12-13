С собою скромный чемодан, а где люлька для сына? Арзамасова в дубленке Тедди и панамке под Чебурашку прилетела из Питера

Актриса из ситкома «Папины дочки» долго блуждала по аэропорту в ожидании своего водителя. Лиза торопилась домой.

26-летняя Лиза Арзамасова составила модный зимний лук, прилетев в Москву из Санкт-Петербурга. Жена 47-летнего постановщика ледовых шоу Ильи Авербуха долго блуждала по аэропорту в ожидании своего водителя. Однако он так и не приехал, всему виной упавший на машину сугроб. А Елизавета так торопилась домой.

Актриса оделась по зимней погоде. Она покрасовалась в аэропорту в ультрамодной дубленке Тедди, панамке под Чебурашку и ботиночках на шнуровке. С собой актриса из «Папиных дочек» прихватила скромный чемодан. Однако многие поклонники задались вопросом, взяла ли с собой в поездку молодая мамочка люльку для малютки-сына и, конечно, же самого Левушку. Или он остался дома с отцом и старшим братом Мартином.

«Мда… вчерашний день был про что-то!! Обратный рейс из Питера тоже задержали на полтора часа. «Прокатилась», «пролеталась». Когда уже ночью вышла из самолета в Москве и долго не могла найти машину, совсем не удивилась звонку водителя, который сказал, что на него упал какой-то сугроб, и машина теперь не на ходу. Ой, зима пришла так пришла!» — посетовала Елизавета, поделившись своими приключениями в аэропорту.

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