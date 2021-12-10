«Аутфит уже старомоден»: принцесса Беатрис выбрала «неправильное» пальто цвета «кэмел»

На днях представители британской королевской семьи собрались все вместе на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве. Среди присутствующих была замечена и принцесса Беатрис, которая в этом году впервые стала мамой. Она надела пальто цвета «кэмел» и черную обувь. Эксперт Teleprogramma.pro, стилист Руслан Громов отметил, что наряд придает ей возраст и прибавляет лишний вес.

«Аутфит не самым лучшим образом сидит на фигуре принцессы: пальто прибавляет ей пару лишних кг и возраст за счет своего кроя. Более того, данный аутфит уже старомоден. Цветовая гамма также не самая удачная. Беатрис сливается с пальто, а сумка и обувь выделяются и приковывают взгляд. Одежда должна украшать человека и подчеркивать его сильные стороны, скрывать недостатки, а тут же все с точностью до наоборот. Я считаю данный лук провальным», — сказал Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, окончил несколько учебных заведений по стилистике.

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