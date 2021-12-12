«Модница недели»: Жанна Бадоева умеет сочетать несочетаемое и не выглядит вульгарно даже в леопарде

Каким образам самой известной телепутешественницы Жанны Бадоевой поаплодировал модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер, а какие вызвали его недоумение?

Давайте признаемся, что каждое воскресное утро мы смотрим программу «Жизнь других» на Первом канале не только в предвкушении новых знаний о быте людей из других стран.

Многие с интересом разглядывают наряды ведущей передачи Жанны Бадоевой. А посмотреть и правда, есть на что!

«Модница недели» решила подойти к вопросу профессионально – ведь надо же понимать, стоит ли копировать образы Жанны Бадоевой целиком или отнестись к этому с осторожностью. На помощь нам пришел профессионал, модельер, ученик Жана Поля Готье Наз Маер.

«Я бы назвал стиль тревел-ведущей оригинальным и нескучным. Она любит сочетать комфортные и уникальные вещи, у нее это неплохо получается», — отметил модный эксперт Teleprogramma.pro Наз Маер.

Изучим детали!

В Дублине: лаконичный лук с контрастными элементами

В столице Ирландии Жанна Бадоева наслаждалась знаменитым айриш-кофе. А чем же еще?! А мы – ее луком.

«На снимке Бадоева позирует в лаконичном луке с контрастными элементами. На ней плащ, который идеально гармонирует по оттенкам с платьем. Коричневые грубые ботинки прекрасно дополняют цветовое решение ремня, а контрастный шарф подчеркивает яркую и экспрессивную натуру модницы. Жанна продумывает свои образы — это очевидно. Она выделяет внешние особенности с помощью игры оттенков и визуально делает фигуру стройнее, пользуясь стилистическими приемами, к примеру, расстегивает верхнюю одежду. Плащ нараспашку не только стройнит, но и дополняет весь облик нотками свежести и современности. 10 баллов».

Ираклион: образ, опасный для миниатюрных девушек

На греческом острове Крит Жанна Бадоева продемонстрировала, на первый взгляд, очень модный образ. Но если вы миниатюрны, как телеведущая, нужно быть осторожней. Предупреждает Наз Маер.

«Хрупким девушкам невысокого роста стоит помнить одну вещь – оверсайз, безусловно, модная тенденция, но его лучше обходить стороной. Он существенно прибавляет в объемах, делает пропорции лица округленными и «съедает» рост. К цветовым сочетаниям образа Жанны претензий нет — трендовый пуховик кислотного цвета, белоснежное худи с капюшоном, расслабленные джинсы с отворотами и белые челси. Свежо и динамично, лук отвечает всем последним тенденциям стрит-стайла. Повторюсь, комфортные и спортивные луки – это здорово, но образ, который составлен исключительно из объемных вещей превращает девушек небольшого роста в капусту. Предположим, если заменить свободные джинсы на более приталенную модель, и заправить их в ботинки, то будет смотреться лучше. 7 баллов».

Зальцбург: образ вызвал спорные ощущения

На родине Моцарта, в уютном и атмосферном Зальцбурге, Жанна Бадоева предпочла облачиться в комфортный наряд.

«Джинсы, джемпер, ботинки на шнуровке и уютная эко-шуба — это классическое сочетание вещей, которое говорит о комфорте. Однако у меня этот образ вызывает спорные ощущения. Во-первых, смущают спортивные ботинки, которые Жанна будто забыла снять по пути с Эвереста и сразу же отправилась гулять в них по улице. Во-вторых, хочется сменить зауженные джинсы на модель свободного кроя и более насыщенного оттенка без лишних потертостей. 5 баллов».

Лион: модное решение для самых смелых

Юг Франции словно создан для того, чтобы устраивать здесь модные эксперименты и демонстрировать смелые решение. Как это сделала Жанна Бадоева.

«Анималистичные принты нравятся многим, но носить и сочетать их так, как это делает Жанна Бадоева, удается не всем. Телеведущая вновь удивила меня своим оригинальным образом. Первое, что бросается в глаза – многослойность, модное решение для самых смелых. К слову, леопардовое платье длины миди очень идет Жанне, благодаря оттенкам песочного и коричневого, которые гармонирует с ее цветом волос и смуглой кожей. Не могу не отметить ультрамодную накидку без рукавов, дополненную черными имиджевыми очками и лаковыми ботинками. В целом образ выглядит стильно и одновременно просто. Единственное, мне не нравится прическа, она вносит небрежность, что не допускает сложный анималистичный принт. Здесь идеально смотрелся бы высокий и объемный пучок, еще один плюс такой прически — она выигрышно удлинят лицо и визуально делает выше, что очень важно для миниатюрных девушек. 8 баллов».

Любляна: вещи из разных опер смотрятся органично

Жанна Бадоева признавалась, что в момент съемок в столице Словении Любляне было очень холодно. Ей пришлось кутаться.

«Сочетать несочетаемое прекрасно получается у Жанны Бадоевой. На первый взгляд кажется, что вещи совсем из разных опер, но на телеведущей это смотрится крайне органично. Парка цвета хаки, свитер и джинсы и идущие с ними вразрез белые ботинки. Благодаря им, образ смотрится динамично. Смущает только уже ушедшая в прошлое модель парки с пушистым мехом. 5 баллов».

Сан-Марино: утяжелила фигуру объемным верхом

В прекрасном Сан-Марино Жанна Бадоева продемонстрировала яркий аутфит, который хочется рассматривать. Но не стоит торопиться с выводами. Профессионал объяснил, что не так.

«Не совсем удачный образ Жанны. Объемный верх утяжеляет фигуру, делает бедра широкими, а плечи массивными. Жанне больше идут удлиненные модели шуб и курток, короткие – не ее вариант. Желтый играет с черным на контрасте – интересное решение, но не в пользу теледивы. Колористические решения очень важны. Чтобы выглядеть стильно и одновременно дорого, лучше придерживаться классических оттенков – молочного, коричневого, бежевого. 3 балла».

Страсбург: держит марку и не выглядит вульгарно в леопарде

А вот в столице французского региона Эльзас, граничащего с Германией и Швейцарией, Жанна Бадоева, по мнению эксперта, выглядела безупречно. Можно брать!

«В этом сезоне леопардовый принт не просто вернулся, а, буквально, ворвался в мир моды. Как можно заметить по образам телеведущей, она решила поддержать модную тенденцию. Держать марку и не выглядеть вульгарно в леопарде помогает черный цвет. Гармоничным дополнением звездного образа стали черные кожаные легинсы, джемпер и ботинки того же цвета. Но, на мой взгляд, не хватает стилистических аксессуаров, можно дополнить образ небольшой сумочкой или рюкзаком. За отсутствие аксессуаров снимаю балл. Оценка — 9 баллов».

Подводим итоги

Самые удачные образы, по мнению модного эксперта Teleprogramma.pro Наз Маера, Жанна Бадоева продемонстрировала в Ирландии и Франции.

Первое место модельер отдал аутфиту Жанны Бадоевой, в котором она гуляла по Дублину.

На втором – образ из столицы Эльзаса Страсбурга.

«Бронзу» взял наряд, в котором Жанна Бадоева появилась в Лионе.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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