«Заменить летний принт»: Зудина в яркой рубашке и трендовых джинсах впечатлила стилиста

Накануне Марина Зудина отметилась на премьера картины Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Вдова Олега Табакова в очередной раз блеснула стройной фигурой. Она выбрала просторную блузу с «тропическим» принтом и обтягивающие светлые джинсы. Образ завершила ботильонами на устойчивом каблуке. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Виктория Шабанова, отметила, что такие яркие цвета в хмурые зимние дни они отлично поднимают настроение.

«Чтобы добавить актуальности образу я могла бы рекомендовать заменить летний принт рубашки на однотонный, но тоже яркий — желтый, «фуксия» или зеленый. Шею можно украсить ожерельем в форме объемной цепи, либо кулоном геометрической формы — вариантов много.

Джинсы с различными узорами сейчас в тренде, вот только фасон я могла бы рекомендовать выбрать более актуальный. У Марины чудесная фигура и ей подойдет все. Например, джинсы с завышенной талией и широкими штанинами полной длины сделали бы силуэт женственным и утонченным, а ноги визуально просто бесконечными, учитывая, что актриса на каблуках. С подобным образом сумка Марины смотрелась бы более гармонично и уместно», — сказала Шабанова.