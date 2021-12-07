В стиле японской моды? Михайловская в юбочке с «гусиной лапкой» и в малиновой шубе прогулялась по сугробам

Анна Михайловская выгуляла трендовый лук в стиле японских школьниц. Актриса из сериала «Молодежка» примерила мини-юбку с принтом «гусиная лапка», не забыв про капроновые колготки. Изюминкой образа стала малиновая шубка и полусапожки-чулки на каблучке.

Михайловская любит экспериментировать с имиджем и подбирать трендовые аутфиты. Так, Анна показала поклонницам, как даже в морозы выглядеть модно. И зимой актриса позволяет себе носить коротенькие юбочки. Не испугали звездную красотку даже сугробы.

«Ну какова красота!», «Откуда такая модница??», «Как на сельскую дискотеку, когда девчонки надевают на себя все самое лучшее», «Шубка Тедди и мини-юбка?? Вам не холодно по снегам прыгать?», «На таких каблучках далеко не ускачешь», «Модницы в малиновых шубках», — пишут фолловеры.

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