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В стиле японской моды? Михайловская в юбочке с «гусиной лапкой» и в малиновой шубе прогулялась по сугробам

Актриса из сериала «Молодежка» похвасталась своим по-зимнему модным аутфитом.

В стиле японской моды? Михайловская в юбочке с «гусиной лапкой» и в малиновой шубе прогулялась по сугробам
Анна Михайловская. Фото: Instagram.com/anna_mihailovsk

Анна Михайловская выгуляла трендовый лук в стиле японских школьниц. Актриса из сериала «Молодежка» примерила мини-юбку с принтом «гусиная лапка», не забыв про капроновые колготки. Изюминкой образа стала малиновая шубка и полусапожки-чулки на каблучке.

Михайловская любит экспериментировать с имиджем и подбирать трендовые аутфиты. Так, Анна показала поклонницам, как даже в морозы выглядеть модно. И зимой актриса позволяет себе носить коротенькие юбочки. Не испугали звездную красотку даже сугробы.

Актриса Анна Михайловская
Анна Михайловская в малиновой шубке Тедди, мини-юбке и сапожках на каблучке прогулялась по заснеженной столице. Фото: Instagram.com/anna_mihailovsk

«Ну какова красота!», «Откуда такая модница??», «Как на сельскую дискотеку, когда девчонки надевают на себя все самое лучшее», «Шубка Тедди и мини-юбка?? Вам не холодно по снегам прыгать?», «На таких каблучках далеко не ускачешь», «Модницы в малиновых шубках», — пишут фолловеры.

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