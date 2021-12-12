Михеева в платье-комбинации, а Валерия в костюме: какой наряд выбрать для новогодней вечеринки

31 декабря уже не за горами, значит, пора подумать о праздничном наряде.

Чтобы найти платье или костюм своей мечты, надо потратить немало времени. Мы поможем вам сэкономить драгоценные часы: удачные наряды звезд и советы дизайнера не позволят вам ошибиться с выбором.

В этих бархатных костюмах песочного цвета Ксения Собчак и Андрей Малахов стали главными модниками в нашей подборке. Новый год — отличный повод выгулять эти дорогие наряды в винтажном стиле. Кстати, Малахов именно в этом костюме поздравит нас в первые минуты 2022-го в «Голубом огоньке».

Валерии в этом костюме будет удобно танцевать. Очень широкие брюки, пиджак с мужского плеча и топ — все очень модно.

Лариса Долина в шелковом асимметричном многослойном платье с запахом учла все модные тенденции. Ну а глубоким синим цветом угодила Водяному Тигру.

Фигура Кристины Орбакайте позволяет носить приталенные наряды. Здесь у певицы модные широкие плечи и креативная юбка. Ее мама Алла Пугачева в своем репертуаре — в черном платье-пиджаке. Кстати, шляпка сразу делает наряд праздничным.

Алла Михеева в шелковом платье-комбинации от Dior в новогоднюю ночь не замерзнет, так как предусмотрительно захватила на вечеринку кардиган. Очки — отличный аксессуар для карнавала.

Супермодель Ирина Шейк знает, как стать королевой вечеринки. Бархат делает образ дорогим, откровенное декольте — сексуальным, а креативные и очень широкие рукава — модным.

«Забудьте про кожу и меха!»

Дизайнер Анастасия Мишина дает три главных совета тем, кто хочет в главную ночь года выглядеть по-настоящему стильно.

2022-й — год Черного Водяного Тигра по восточному календарю. Актуальные цвета — черный, синий, голубой, бирюзовый, песочный, изумрудный, коричневый, бежевые и пастельные тона. Под запретом все наряды кислотных цветов. Важна монохромность. Тигру не понравится, если в Новый год вы будете щеголять в коже или мехах. В уходящем году были в моде тигриные, леопардовые, змеиные принты, но теперь все животные принты исключаем — Тигр не терпит конкуренции! Под запретом вычурные, кричащие наряды. Если нравятся пайетки, то они должны быть едва заметны, как и их блеск. Оденьтесь дорого, элегантно и со вкусом. Предпочтение отдайте натуральным тканям. Чтобы угодить Тигру, встречайте 2022-й в одежде из натуральных тканей. Особое внимание уделите шелку, атласу, бархату, кашемиру, велюру, кружевам, вискозе. Актуальные модели: асимметричные, многослойные, приталенные, с одним открытым плечом или двумя. Можно выбрать наряды с рюшами, бахромой, со спущенными бретелями. Рекомендуем сшить шелковое платье-комбинацию, а сверху на него надеть кардиган или, что даже интереснее, накидку из кружева.

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