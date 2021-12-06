«Выглядят странно и сомнительно»: Стоцкая отметилась на прогулке в модной кепке, но разочаровала стилиста

Практически каждый день Анастасия Стоцкая радует своих фанатов новыми снимками. На фотографиях, которые артистка публикует в своем инстаграме, она всегда предстает в разных образах. На этот раз рыжеволосая звезда отметилась в модной кепке, но разочаровала стилиста. Эксперт портала Teleprogramma.pro Никита Карстен отметил, что дело в разности фактур и цветов.

«Мне нравятся образы Анастасии в деревенском стиле, но именно этот я считаю проигрышным. Потому что слишком много цветов, фактур и оттенков. Кепка сейчас в тренде, но она не сочетается с верхом из-за разности фактур и оттенков. Нужно было сделать низ и верхнюю одежду одного цвета. Также мне непонятен выбор белых вельветовых джинсов зимой. Плюс к всему, сумка и такие грубые ботинки в сочетании с такими джинсами выглядят очень странно и сомнительно. В целом, образ получился противоречивым, в котором вещи не сочетаются между собой», — сказал Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы — шесть лет.

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