Вышла в свет со взрослым внуком! 72-летняя Пугачева в джинсах-варенках и модных ботинках «Челси» щеголяла с Никитой

Алла Пугачева выглядит значительно моложе своих лет. В свои 72 года она щеголяет в узких джинсах-варенках, вязаном свитере оверсайз и ультрамодных ботинках «Челси». Такой лук подошел бы и для молоденькой девушки.

Примадонна всегда в курсе всех модных тенденций. Изюминкой ее образа стала легкая укладка с прямыми «отутюженными» локонами и челкой-шторкой. Не забыла певица и про имиджевые очки.

Кстати, голубые потертые джинсы-варенки — отсыл к моде 80-х, ну а ботинки «Челки» оказались в трендах 2021–2022 годов.

Свежие кадры с Примадонной в личном микроблоге опубликовал художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков. Он уточнил, что Алла Пугачева пришла на спектакль «Безымянная звезда». Таким образом певица поддержала своего старшего внука Никиту Преснякова – младшего. Он играет в постановке учителя астрономии. Артистка осталась в полном восторге и от театра, и от актерского состава.

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