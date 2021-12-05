На зиму? Оригинально! Нетребко в куртке «зефирке» и оливковых шароварах составила остромодный лук

Анна Нетребко не раз оказывалась под прицелом модного взгляда искусствоведа Александра Васильева. Так примеру, оперной диве «доставалось» за излишне пестрые наряды. При этом ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале советовал оперной диве обратить внимание на такие украшения, как тиара в русско-народном стиле под кокошник. В таких драгоценностях, как считает историк моды, наша звездочка оперной сцены будет выглядеть в Европе просто божественно.

Кстати, и повседневные кэжуальные аутфиты возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова достойны похвалы. Анна Нетребко составила для прогулки остромодный лук, примерив жемчужную куртку «зефирку» и оливковые шаровары. Изюминкой образа певицы стали кроссовки на массивной подошве.

«Когда светит солнце и рядом родные люди — жизнь не кажется такой мрачной», — отметила Нетребко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.