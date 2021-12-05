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На зиму? Оригинально! Нетребко в куртке «зефирке» и оливковых шароварах составила остромодный лук

Оперная дива нашла модную альтернативу шубам и пуховикам.

На зиму? Оригинально! Нетребко в куртке «зефирке» и оливковых шароварах составила остромодный лук
Анна Нетребко с сыном Тьяго. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

Анна Нетребко не раз оказывалась под прицелом модного взгляда искусствоведа Александра Васильева. Так примеру, оперной диве «доставалось» за излишне пестрые наряды. При этом ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале советовал оперной диве обратить внимание на такие украшения, как тиара в русско-народном стиле под кокошник. В таких драгоценностях, как считает историк моды, наша звездочка оперной сцены будет выглядеть в Европе просто божественно.

Кстати, и повседневные кэжуальные аутфиты возлюбленной азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова достойны похвалы. Анна Нетребко составила для прогулки остромодный лук, примерив жемчужную куртку «зефирку» и оливковые шаровары. Изюминкой образа певицы стали кроссовки на массивной подошве.

Оперная дива Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго
Анна Нетребко в модной куртке «зефирке» и оливковых шелковых брюках прогулялась с Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Фото: Instagram.com/anna_netrebko_y

«Когда светит солнце и рядом родные люди — жизнь не кажется такой мрачной», — отметила Нетребко.

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