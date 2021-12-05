Только дорогие бренды: Настя Ивлеева похвасталась монохромным луком Prada

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Насти Ивлеевой появилась фотография блондинки в сером костюме с юбкой и плотными колготками. Примечательно, что обычно знаменитость не носит подобные вещи.

Ивлеева любит комфорт и спортивный стиль. Поэтому поклонники могут удивиться, увидев кумира в длинной юбке плиссе. Настя дополнила изделие такой же серой короткой блузкой.

Топ с отложным воротничком подчеркнул рельефный пресс блогера. Ивлеева завершила образ Prada в монохромном стиле маленькой сумочкой и туфлями на низком каблуке.

К слову, сумка со стразами и серебристые туфли с квадратным мысом тоже принадлежали модному дому Prada.

Особенный шарм аутфиту придали плотные колготки дымчатого оттенка с эффектом мерцания.

Ивлеева не стала добавлять к образу массивные украшения и нанесла нюдовый макияж.

Напомним, ранее бывший муж Анастасии Ивлеевой записал новый трек, где спел о любовных переживаниях. Элджей намекнул на свои чувства к экс-избраннице.

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