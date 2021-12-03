Как зимой одеваются турчанки? Фахрийе Эвджен в шубке Тедди и сливочных джоггерах составила модный лук

На голове у актрисы из турецкого сериала «Королек—- птичка певчая» красовалась беретка.

Фахрийе Эвджен на примере своего звездного гардероба показала, в чем модницы-турчанки ходят зимой. Актриса из сериала «Королек — птичка певчая» отдала предпочтение элегантному образу в стиле спорт-шик. Оказывается, даже привычный кежуальный образ может быть утонченным.

Жена Бурака Озчивита примерила теплый свитер со сливочными джоггерами. Изюминкой образа стали сапоги на шнуровке под «Челси». Волосы актриса прикрыла береткой, использовав этот аксессуар вместо платка.

На плечи в качестве верхней одежды Фахрийе накинула шубку Тедди — искусственный мех давно стал трендом, как и мода на экокожу. Многие селебрити отдают предпочтение разумному потреблению ресурсов и экономии, призывая поклонников не гнаться за модой, а научиться грамотно составлять капсульный гардероб.

Таким образом можно сократить количество покупок и трат на брендовые вещи. Умение сочетать вещи между собой неплохо сэкономит семейный бюджет, считают многие стилисты. Одни и те же брюки можно преподносить в разном модном прочтении, если подобрать к ним базовую футболку, водолазку, классическую блузу или элегантный жакет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.