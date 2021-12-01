«В современных реалиях – моветон»: Анна Нетребко прошлась по Милану в пальто с отделкой из меха лисицы

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов проводят время в Милане. В этом итальянском городе артист провел многие годы своей жизни, поэтому, прогулки по знакомым улочкам стали настоящим праздником для пары. Снимками в своем инстаграме поделился Эйвазов. Супруги нарядились в одном стиле, а образ Анны разобрала эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Катерина Ланич.

По ее мнению, Нетребко выбирает наряды без помощи специалиста в сфере моды.

«Анна Нетребко любит выделяться и зачастую смешивает в одном образе разные стили. Но не всегда это у нее получается сделать умело и гармонично. Это показывает то, что оперная дива одевается без стилиста. Она выбрала пальто с отделкой из меха лисицы. Последние пять лет во всем мире наблюдается тенденция на отказ от натурального меха. Все больше и больше дизайнеров в своих коллекциях используют экомех. Поэтому в современных реалиях выбор такого пальто совершено не актуален и даже, можно сказать, моветон», — сказала Ланич.

Справка Teleprogramma.pro

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразовании. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Опыт работы – с марта 2021 года.

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