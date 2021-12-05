Модница недели: историк моды оценил наряды Веры Холодной, Марлен Дитрих и других героинь сериала «Вертинский»

Григорий Катаев отметил, что непохожесть актрис, воплотивших звезд прошлого века в фильме, компенсируются мастерством и великолепными костюмами в стилистике тех лет.

В минувший понедельник, 29 ноября, на Первом канале начался показ сериала о жизни легендарного русского шансонье Александра Вертинского. Восемь серий фильма охватывают огромное количество событий из жизни гениального артиста.

«Географические перемещения Вертинского и изменения во времени, конечно же, отразились на костюмах, которые воплотили потрясающие авторы. Это Светлана Тегин. Для нее, если не ошибаюсь, это первая работа в кино как художника по костюмам, она модельер. И Дмитрий Андреев, который подарил нам очень много работ в кино», — отметил историк моды, искусствовед Григорий Катаев.

Вера Холодная – Паулина Андреева

В сериале Александр Вертинский знакомится с Верой Холодной, передав ей письмо с фронта от мужа. Вертинский моментально влюбляется в актрису, но позже та отвергла его, напомнив, что она все-таки замужем.

«Вера Холодная – знаменитая актриса, первая кинозвезда еще Российской империи. Загадочная Вера Холодная, которая отражает в сериале моду десятых годов двадцатого века. Это объемные одежды – платье и пальто в стиле французского кутюрье Поля Пуаре. В принципе, этот костюм сам по себе немой в каком-то смысле, бессловесный, за счет приглушенного цвета и характерных аксессуаров, как будь то великолепная шляпа или маленькая сумочка из бисера. Надо отметить, что Вера Холодная была хрупкой девушкой невысокого роста в противовес Паулине Андреевой с ее модельной фигурой. Это, конечно, отход от реальности. Но тем не менее, это лишь только роль. И конечно, мне не хватило макияжа. Потому что для немого кино, для моды тех лет очень важным был грустный взгляд. Он получался за счет жирных теней, за счет опущенных бровей. И это все очень отличается от привычного нам типа красоты. Но, тем не менее, это было характерно для тех лет. Авторы, конечно, попытались это воссоздать, но видимо, не хотели уходить слишком в историзм. Оценка – 9 баллов».

Елена Павловна – Алена Бабенко

Елена Павловна стала первой русской женщиной, которую Александр Вертинский встретил в эмиграции в Констанополе. Певица хора, она оказалась большой поклонницей Вертинского, приютила его у себя. Влюбилась в шансонье, но отказалась выходить за него замуж.

«Александр Вертинский встречает Елену Павловну в эмиграции в Константинополе, это период конца 10-х — начала 20-х годов. Собственно говоря, это персонаж вымышленный И в ее костюме можно отметить скромность, за счет оттенков, и некую романтичность, которую придают аксессуары – бант, шляпа-клош, которая очень характерна для моды тех лет. Этот головной убор очень часто можно видеть в фильмах о двадцатых годах прошлого века. На фото не видно, но длина платья становится меньше, это тоже характерно для тех лет и подчеркивает разницу эпох – между Верой Холодной и последующим поколением, которое воплотила Алена Бабенко. Оценка – 10 баллов».

Александра Бурковская – Анна Михалкова

Александра Бурковская – еще один вымышленный персонаж сериала «Вертинский», имеющих двух реальных прототипов. По сюжету, сыграла ключевую роль в жизни Вертинского – дала ему пропуск на корабль для эмигрантов, тем самым она спасла жизнь шансонье.

«Анна Михалкова – любимая актриса Авдотьи Смирновой, режиссера сериала «Вертинский». Она играет вымышленную героиню. Тем не менее, я очень рекомендую обратить внимание на ее костюмирование, потому что она воплощает персонаж, связанный с гражданской войной. По сюжету, Вертинский встречает ее несколько раз в жизни — в разных ситуациях, в разных городах. И на этом конкретно фото мы видим ее в образе чекиста. Кожанка является наиболее характерным элементом для стилистики чекистов. Здесь Бурковская предстает в такой шляпе а-ля тюрбан, что подчеркивает ее женственность. За этим персонажем наблюдать очень интересно и с точки зрения костюма в том числе. Оценка – 10 баллов».

Раля Полонская – Екатерина Щеглова

Раля Полонская (настоящее имя Рахиль Потоцкая) – модель и первая официальная жена Александра Вертинского, с которой он прожил шесть лет.

«Далее мы переносимся в Париж, в город любви и встречаем Ралю Полонскую. Модница, манекенщица, роковая красавица. Других Александр Вертинский и не держал возле себя. Здесь она перед нами в пальто с отделкой из меха. Это может быть даже мех обезьяны. В принципе, пальто с меховой оторочкой – это очень модный и желанный элемент двадцатых годов. А также мы видим туфли эпохи ар-деко. При этом, туфли я думаю, что сделаны в современном ателье, так как очень сложно поместить предыдущие размеры ног на современную актрису. И тем не менее, туфли идеально вписываются в эстетику тех лет. Оценка – 10 баллов».

Марлен Дитрих – Виктория Исакова

Марлен Дитрих – кинодива и секс-символ. Она была подругой и музой Александра Вертинского, с которой его связывали отнюдь не платонические отношения.

«Там же, в Париже, Александр Вертинский встретил легендарную Марлен Дитрих. Вместе с ней мы переносимся в тридцатые годы, потому что Марлен Дитрих – это законодательница моды именно тех лет. Легендарная блондинка, звезда фильма «Голубой ангел», здесь она всячески олицетворяет блеск и гламур, который связан с киноэкраном и всем, что было в жизни Марлен Дитрих. Правда, надо сказать, что актриса Виктория Исакова категорически не похожа на Марлен Дитрих даже в гриме. Но все это компенсируется игрой и нарядами. Оценка – 9 баллов».

Лидия Циргвава – Анна Мишина

Лидия Циргвава – мать известных актрис Марианны и Анастасии Вертинской – стала последней любовью Александра Вертинского. На момент их знакомства ему был 51 год, а Лидии не исполнилось и 18.

«Лида Циргвава привлекла Александра Вертинского своей наивностью и естественностью. Они встретились в Шанхае в сороковые годы, это период Второй мировой войны. В это время была мода на широкие плечи. И это учла художник по костюмам Светлана Тегин. Этот цвет, эти яркости, которые переданы в пальто и платке, возможно, дань ее происхождению. Лидия Циргвава наполовину была грузинкой, и конечно, несла некий ореол своей нации. Оценка – 10 баллов».

Лидия Павловна Циргвава – Ксения Рапопорт

Ксения Рапопорт сыграла в сериале маму Лиды Циргвавы, которая говорила, что жених дочери Александр Вертинский годится ей в дедушки.

«Лидия Павловна была против отношений дочери с Вертинским. И с точки зрения костюма мы видим строгую женщину на фотографии, и платок только добавляет консервативности образу. Это с одной стороны. А с другой, пуховый платок – это один из элементов передачи эпохи Великой Отечественной войны. Оценка – 10 баллов».

Подводим итоги

«Для художника по костюмам работа в историческом кино всегда интересная и трудная. Потому что, с одной стороны, искренне все хотят быть доскональными и профессиональными и правдиво передать одежду и образ из прошлого. Никто не стремится обманывать зрителя. А с другой стороны, есть определенные законы жанра – мы не должны заскучать, наблюдая за героями на экране. Они всегда должны правильно сочетаться с действиями, с фоном – либо контрастировать, либо растворяться в нем. Плюс есть сложность, связанная с цветопередачей на экране и с тем, что видит режиссер, какие он решает задачи. И художник по костюмам подстраивается под него. С точки зрения костюма, сериал Вертинский очень полезен, интересен и увлекателен. Тем более, что это наша огромная гордость. В целом, всем высший балл за такую объемную работу. На один балл снизил только за непохожесть на реальных Марлен Дитрих и Веру Холодную», — заключил историк моды Григорий Катаев.

Справка Teleprogramma.pro

Григорий Катаев – историк моды, искусствовед. Окончил СПбГУ по направлению «история искусств» и СПбГУПТД – «теория дизайна костюма».

Является коллекционером винтажных украшений и консультантом ювелирных брендов. Fashion-эксперт ТРК и СМИ. Лектор и преподаватель истории костюма и моды.

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