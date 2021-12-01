Кокетливое мини или дерзкое макси? Шесть вечерних платьев Алсу, в которых не стыдно встретить Новый год

Певица знает толк в моде и элегантной красоте. Сверстницам есть чему поучиться у Алсу.

Ежегодно каждая женщина вне зависимости от возраста и статуса задается одним и тем же вопросом: В чем появиться на новогодней вечеринке? Сайт Teleprogramma.pro выбрал ультрамодные праздничные луки, которые идеально подойдут для главной зимней ночи. Ну а в качестве примера мы выбрали звездный гардероб певицы Алсу.

Мода на макси

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алсу тонко чувствует грань между скромностью и излишней провокационностью. Так, к примеру, как и восточные женщины, поп-дива предпочитает придерживаться главного правила в моде — между телом и одеждой должно быть расстояние. Артистка старается избегать слишком тесных нарядов, платьев с вульгарным кроем и откровенных декольте — ее фишка — это сдержанный и утонченный стиль. Сверстницам певицы есть, чему у нее поучиться.

Один из ярких примеров, элегантное простое платье с юбкой-рыбкой и квадратным вырезом «каре». Тонкий пояс на талии лишь подчеркнул изящную фигуру многодетной мамочки. А ведь у поп-дивы трое детей: дочки Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль.

Это платье модницы вполне могли бы надеть на новогоднюю вечеринку. В таком наряде трудно остаться в тени.

Атласное монохромное платье на запах идеально гармонирует с бронзовым оттенком кожи певицы. В таком наряде Алсу напоминает диснеевскую принцессу Жасмин. Обратите внимание на элегантную укладку поп-дивы с голливудскими волнами без пробора. Волнистые волосы певица уложила набок, добавив им прикорневой объем.

Еще одна жемчужина в звездном гардеробе певицы вечернее бархатное платье макси от модельера Валентина Юдашкина. Его изюминка в строгом воротничке с пуговицей на шее в сочетании с красивой линией декольте. Одновременно сдержанно и интригующе.

Платья на запах любимый фасон Алсу. Так, на вечеринке с Димой Биланом певица блистала в лазурном наряде. Этот вечерний туалет также прекрасно подошел бы и для новогоднего корпоратива.

Акцентное мини

Есть в звездном гардеробе певицы и мини-платья. Мы выбрали два монохромных варианта. Первый — наряд в жакетном стиле с фантазийными рукавами-буфами. К платью поп-дива подобрала туфли-лодочки на шпильке и кожаный клатч.

Второй — бархатное платье в бельевом стиле под халатик с рукавами-колокол. Изюминкой образа стали «золотые» босоножки на шпильке. Не секрет, что черное и золотое прекрасно сочетаются в одном образе. И тут Алсу не прогадала. Выглядит певица во всех нарядах великолепно. Эти платья стоит взять на заметку к Новому году.

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