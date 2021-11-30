«Смотрится стильно»: Стеша Маликова в дутом пуховике и джинсах клеш покаталась на ГУМ-катке

Стеша Маликова является дочкой Дмитрий Маликова. Отец гордится наследницей, которая в этом году окончила МГИМО. Более того, она уже занимается своим бизнесом. С малых лет Стеша интересовалась модой, поэтому теперь создает наряды и выпускает под своим брендом.

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Недавно наследница артиста ездила в Лондон. Там она демонстрировала то платья, то костюмы. А теперь Стефания вернулась в Москву. Накануне она побывала на открытии ГУМ-катка. На Красной площади было много звезд: Татьяна Навка, Ксения Собчак, Агата Муцениеце и другие известные персоны.

Дочка Маликова покаталась на льду в джинсах клеш и сером дутом пуховике. Ее образ дополнили шарф-хомут и плюшевая сумка с мехом.

Поклонники одарили юную леди комплиментами. Многие отметили, что она выглядит стильно. Стеше удалось подчеркнуть достоинства. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«На Стефании в целом достаточно простой образ — джинсы и пуховик. В цветовой гамме тоже нет ничего яркого и примечательного — серый, черный, голубой деним. Но от того, что вещи в нем подобраны правильного и современного кроя — аутфит смотрится стильно. Джинсы с завышенной талией широкого кроя и полной длины в совокупности с коньками делают ноги визуально длиннее и стройнее.Объемный пуховик, за счет укороченного кроя, сохраняет силуэт пропорциональным. У Стефании прекрасная фигура, которая не нуждается в какой-либо коррекции с помощью одежды — на ней все будет смотреться прекрасно. А вот тем девушкам, кто хотел бы визуально удлинить себе ноги, сделав их стройнее, добавить роста — я бы рекомендовала взять подобный образ на заметку», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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