Диета сработала!: Наталья Рудова в топе с эффектом «голой кожи» похвасталась рельефным прессом

Артистка, несмотря на холода за окном, устроила «пожар» в соблазнительном наряде прозрачного оттенка.

Среди последних Stories личного микроблога актрисы Натальи Рудовой появилась запись, в которой знаменитость поделилась новым луком с акцентом на «стальной» пресс.

Рудова отдала предпочтение светло-горчичному боди и джинсам из темного денима. Небольшие разрезы украшали изделие, которое плотно обхватило пышные бедра блондинки.

Наталья завершила образ кофейными ботильонами с острым носом на высоком каблуке, а также кожаной сумкой им в тон.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» покривлялась перед зеркалом возле выхода из своей квартиры. Наталья спешила к своим подругам на встречу. Но ритуал запечатления секси-образа нарушать не стала.

Напомним, ранее Наталья Рудова похвасталась спортивным телом в лифе-бандо алого оттенка и тугих трусиках. Артистка похудела и перестала скрывать рельефный животик. В ресторан в белье, конечно, Рудова пойти не может. Однако выбрать короткий топ и оголить живот – вполне.

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