«Это так сексуально»: Регина Тодоренко эффектно прошлась, сверкая ножками в дизайнерском платье

Телеведущая презентовала наряд с имитацией цветочных лепестков и шлейфом.

Среди последних публикаций личного микроблога жены Влада Топалова появилась свежая фотография в алом платье из бархатной ткани с корсетом и лепестками роз. Регина Тодоренко продемонстрировала свою стройную фигуру в вечернем аутфите.

Поклонники Тодоренко остались поражены блистательной телеведущей в сногсшибательном платье. Примечательно, что наряд был украшен драпированной тканью.

Регина, словно бутон, в платье из лепестков розы раскрылась и эффектно продефилировала. Длинные ножки с легким загаром блестели и манили к себе.

«Регина, Вы шикарная! Платье бесподобно! Мне срочно нужно подобное», «Образ просто сногсшибательный!», «Ноги везде прекрасны, обожаю у девушек спортивные ноги, это так сексуально, а у вас, Регина, просто огонь-пожар!», «Регина богиня», «Идеальная», — написали восторженные поклонники Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко в платье с бархатным корсетом и драпировкой на струящейся юбке поразила покатыми бедрами и тонкой талией.

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