«А как же тапки и засаленный халат?»: 72-летняя Пугачева красуется в замке в Грязи в эффектном мини-платье и на каблучках

Еще соведущая историка моды Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко говорила о том, что не понимает, почему наши женщины, особенно домохозяйки, так любят ходить дома в «засаленных» халатиках, старых тапочках и платьях с заплатками, отдавая предпочтение одеяниям, которые давно отслужили свой век.

А вот 72-летняя Алла Пугачева, наоборот, в подмосковном особняке в деревне Грязь носит только стильную одежду. Со съемок своего мужа шоумена Максима Галкина певица встречает одетая с иголочки, так, словно она собралась на вечеринку.

К примеру, звездных гостей в замке в Грязи Примадонна принимала со всем шиком. Певица примерила черное матовое платье с декором в виде молнии. Алла Борисовна отдала предпочтение лаконичному эффектному наряду длины мини, дополнив образ туфельками на каблучке.

«А как же тапки и засаленный халат?», «Ну Аллуся! Просто язык не повернется назвать ее бабушкой», «А ведь скоро и правнуки появятся», «Всем бы такую бабушку!! Это же просто восторг», «А Макс-то прям светится от счастья», «Наша Алла хороша! И фигурка, и душа!!», «Ножики такие стройные — бомбические», — пишут фолловеры.

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