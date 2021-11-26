«Ох, какая сдоба»: Ани Лорак в прозрачном платье обнажила загорелые бедра во всей красе

Певица поделилась пикантным кадром, на котором не скрыла свои прелести.

Ани Лорак с малых лет тянулась к музыке. Она смогла стать одной из самых популярных украинских исполнительниц. Певица дает гастроли и выпускает красочные клипы.

В свои 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Ее красотой восхищаются многие, даже Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Многие поклонники отмечаются, что у нее очень женственные наряды. Для выступлений она выбирает броские образы.

В последне время для выхода на сцену Лорак выбирает то лосины из латекса, то соблазнительные боди. На этот раз она похвасталась своими новыми платьями.

Шелковый наряд салатового цвета струился по фигуре, а фиолетовое платье не скрыло красоту ее декольте. Но самым откровенным оказалось пудровое платье с прозрачной тканью и рюшами на юбке. Наряд едва прикрыл ее прелести.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позировала в гримерке. Лишь трусы с высокой посадкой и чашечки прикрывали интимные зоны. Она обнажила загорелые бедра и ноги.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ты прекрасна всегда», «Все образы нереально красивы», «Боже, какие у вас формы», «Ну просто дива», «Ох, какая сдоба», «Мужчина поражен, который сзади», «Засмущала всех вокруг», «Так и дара речи можно лишить», «Просто платье феи», — прокомментировали пост подписчики.

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