«Из другой стилистической истории»: Наталья Штурм запечатлелась в «девичьем» платье

Наталья Штурм ведет активную социальную жизнь. Певица всегда имеет свою точку зрения на многие моменты, которые происходят в российском шоу-бизнесе.

Она часто появляется на телевидении, где озвучивает свое экспертную позицию. На этот раз Штурм отправилась на запись интервью для канала НТВ.

В кадре она появилась в легком летнем платье. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Елена Бестави отметила, что «это платье девичье, а не для возраста Натальи Штурм».

«Мелкая крапинка, создающая визуально абстрактный рисунок в виде мелких цветочков, рукава-фонарики – это больше девичья история. Ну, даже если она выбрала это платье, то эти колготки и ботильоны просто из другой стилистической истории. Ботильоны для такого платья слишком грубые. Получается, что в данном аутфите очень легкий верх и очень тяжелый низ. Идеальный вариант под это платье – это колготки телесного цвета и бежевые ботильоны. Все это визуально, во-первых, удлиняло бы ноги, а во-вторых, делало весь образ более стильным», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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