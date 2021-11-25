«Из другой стилистической истории»: Наталья Штурм запечатлелась в «девичьем» платье

Наталья Штурм ведет активную социальную жизнь. Певица всегда имеет свою точку зрения на многие моменты, которые происходят в российском шоу-бизнесе.
Она часто появляется на телевидении, где озвучивает свое экспертную позицию. На этот раз Штурм отправилась на запись интервью для канала НТВ.
В кадре она появилась в легком летнем платье. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Елена Бестави отметила, что «это платье девичье, а не для возраста Натальи Штурм».
«Мелкая крапинка, создающая визуально абстрактный рисунок в виде мелких цветочков, рукава-фонарики – это больше девичья история.
Ну, даже если она выбрала это платье, то эти колготки и ботильоны просто из другой стилистической истории.
Ботильоны для такого платья слишком грубые. Получается, что в данном аутфите очень легкий верх и очень тяжелый низ.
Идеальный вариант под это платье – это колготки телесного цвета и бежевые ботильоны.
Все это визуально, во-первых, удлиняло бы ноги, а во-вторых, делало весь образ более стильным», — сказала Бестави.
Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.
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