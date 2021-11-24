«Парижское прочтение современности»: Стоцкая отдала предпочтение двум оттенкам, которые сделали свое дело

Снимками артистка поделилась в «Инстаграме», а образ ее оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

Недавно Анастасия Стоцкая показала в своем инстаграме подросших детей от предыдущих отношений. У артистки подрастает сын Саша и дочь Вера. Но чаще всего в своем микроблоге певица делится кадрами, на которых позирует в самых разных нарядах.

На этот раз Анастасия запечатлелась на прогулке в пальто свободного кроя и модных ботинках. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, эксперт по стилю Никита Карстен считает, что такой фасон пальто особенно актуален.

«Спущенное плечо оверсайз-типа и длина миди — главные тренды 2021 года. Такая длина вряд ли подойдет для пасмурной зимы в России, но выглядит очень стильно. Правильно подобраны по тональности и аксессуары, видно, что Анастасия не хотела перегружать образ и выбрала всего два основных цвета: серый и белый. За счет глубоко оттенка серого ноги выглядят ещё длиннее, а приглушенная палитра водолазки хорошо играет с дутой сумочкой на золотой цепи YSl и модными ботинками с квадратным носом», — сказал Картсен.

Также эксперт отметил, что такой головной убор, как у Анастасии, можно смело брать на заметку всем модницам.

«Мне очень нравится образ Анастасии в неком парижском прочтении современности. Его задает именно головной убор в виде кепи. Если вы любитель головных уборов и вам подходит данная модель — смело берите, особенно в кожаном исполнении», — подчеркнул Карстен.

Справка Teleprogramm.pro

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева. Авторский курс по стилю Анастасии Ножиной. Базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы шесть лет.

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