«Вопрос вызывают крупные бриллианты»: Подольская предстала в «дедушкином» свитере, легинсах и ботинках Gucci

Имидж-стилист Калина Голубева оценила аутфит Натальи Подольской, в котором та появилась за кулисами концерта «Муз-ТВ».

Певица Наталья Подольская в числе других звезд стала гостьей большого юбилейного концерта в честь 25-летия канала «Муз-ТВ». Мероприятие состоялось в Государственном Кремлевском дворце.

На сцене Наталья Подольская блистала в роскошном платье цвета индиго, которое для нее шили двенадцать лет назад для номера в проекте Первого канала «Ледниковый период».

За кулисами же Кремлевского дворца Наталья Подольская предстала в легинсах, свитере и ботинках.

Снимок в этом аутфите певица разместила в микроблоге, получив комплименты от подписчиков по поводу своего образа.

С пользователями солидарна и модный эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Калина Голубева. Она указала лишь на небольшой недочет в образе Натальи Подольской.

«Наталья Подольская, что не удивительно, для представителей тельцов, умеет подобрать цветовые сочетания в одежде относительно своей внешности, — отметила имидж-стилист Калина Голубева в беседе с Teleprogramma.pro. — Модный «дедушкин» свитер с этническим рисунком от Etro отлично гармонирует с оттенком волос певицы. Очень правильно подобраны крупные серьги. Сумка, легинсы от Etro — тоже да! Но вот вопрос вызывают крупные «бриллианты» на ботинках Gucci… Я бы заменила их на другие, чтобы правильно завершить весь аутфит».

Справка Teleprogramma.pro

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась UStyle School, также получила высшее образование на факультете «Психология» БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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