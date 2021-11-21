«Очень идет»: Кудрявцева в блузке с рукавами-буфами и лимонной юбке отметилась в студии

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач и не скрывает, что ей нравится ее профессия. Порой Лера признается, что очень устает.

Она уезжает отдыхать, когда есть возможность. При этом телеведущая редко расстается с дочкой Марией, которой всего три года. Свободное время она обычно посвящает именно ей. Но этой осенью у нее выдались насыщенные дни.

Накануне Лера побывала в Кремле. Она вела праздничный концерт. Блондинка отметилась как в вечернем платье, так и брючном костюме. А вот 20 ноября телеведущая провела весь день на съемках шоу «Секрет на миллион».

Она решила похвастаться своим образом. Кудрявцева облачилась в сиреневую блузку из шифона с рукавами-буфами. Ее дополнила лимонная мини-юбка с пайетками и туфли-лодочки.

«Сегодня меня накрасила Мадиночка. Очень красиво!» — сказала ведущая.

«Напишите, что ей очень идет! Это лучший макияж», — попросила визажистка.

На площадке ей пришлось подправить грим. Блеск на теле пришлось убрать. Поклонники восхитились ее ярким образом. Многие написали приятные слова. «Лерочка, какие красивые цвета», «Это такой визуальный кайф! Очень идет блузка», «Очень красиво! Такая молодая», «Крутой сочетание цвета!», «Ой, мне так нравится! Вы так помолодели», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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