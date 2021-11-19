«Здесь надо быть волчицей»: Васильев оценил гардероб Савичевой и остался недоволен

По мнению ведущего «Модного приговора», певица теряется на фоне своих коллег по шоу-бизнесу.

Юлия Савичева одевается не вульгарно, но все же как-то скромно для певицы. Такое мнение высказал историк моды Александр Васильев, сделав обзор гардероба 34-летней артистки.

Ведущий «Модного приговора» отметил, что Юлии нужны более яркие и запоминающиеся образы, иначе она потеряется на фоне других звезд.

«Савичева часто выглядит как дебютантка. А она все-таки профессионал со стажем, в шоу-бизнесе больше семнадцати лет, и это большой срок для того, чтобы обзавестись более запоминающимся гардеробом. Пока слово «запоминающиеся» к ее образам не подходит. Они приличные, не вульгарные. Но это не те достоинства, которые ценят в мире шоу-бизнеса. Здесь надо быть волчицей, тигрицей, даже дьяволицей… Но никак не скромной милой девушкой», — цитирует Васильева издание 7days.

Эксперт отметил, что внешнее достоинство Савичевой — это ее рыжие волосы. Она старается подбирать вещи в такой цветовой гамме, с которой они сочетаются. Однако ее гардероб не выглядит дорогим. Неудачных нарядов в нем нет, но все они достаточно скромные и могут помешать развитию звездной карьеры артистки.

В современные тенденции Юлия, к сожалению, не попадает, хотя является молодой звездой с приличными вокальными данными.

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