Модница недели в «Шоумаскгоон»: Карина Кокс выглядит нарочито ярко, а Алиса Мон умеет выгодно себя подать

В субботу, 20 ноября, состоялся финал первого сезона проекта телеканала НТВ «Шоумаскгоон», который поклонники сразу же назвали новой «Маской». Правда, его герои выходили на сцену не в масках, а в ярких сценических образах.

Оценить некоторые из них Teleprogramma.pro попросила эксперта в сфере моды и стиля, дизайнера Андрея Волконского.

Диана Анкудинова

Анализируя образы певицы Дианы Анкудиновой на «Шоумаскгоон», Андрей Волконский попутно дал модные советы девушкам ее типажа и комплекции. Крупная клетка и рюшки с оборками могут оказать «медвежью услугу».

«У Дианы довольно яркая южная внешность с экзотическими чертами лица. Такому типу внешности нужно соответствующее стилевое оформление, без рюшей, бантиков и небрежности. Образ для выступления на шоу хорошо продуман, без лишних деталей, строгий и соответствует тематике выбранной композиции. Сам образ я бы назвал «английский шик», здесь хорошо прослеживается принт всеми известной клетки «таран», которая ассоциируется с формой элитных школ и лицеев, что еще раз подчеркивает строгость общего стиля и выигрышно делает акцент на внешних данных певицы. Клетка в сочетании с лаковыми оксфордами – несомненная классика. Однако и здесь есть существенные минусы, особенно, для девушек невысокого роста с пышными бедрами. Им предпочтительнее выбирать клетку на темных тонах ткани (синий, черный, темно-зеленый). Красный цвет – яркий, хорошо подходит для выступлений, но подчеркивает особенности фигуры и выставляет их не в лучшем свете, как мы можем и наблюдать. Выбранная Дианой крупная клетка на кричащем огненном цвете добавила лишнего объема в области ног и бедер. Оценка — 5 баллов».

«Этот образ для выступления я считаю неудачным и старомодным, можно было бы интереснее подойти к выбору костюма под тематику песни. Во-первых, Диане совершенно не идут рюшки и оборки, они утяжеляют верх, увеличивая ее в объемах. Во-вторых, сочетание тафты и плотного жаккарда смотрится нелепо. Рукава-фонарики мне нравятся, но только в этом образе они кажутся лишними, будто их взяли совершенно от другого платья. Оценка — 3 балла».

Карина Кокс

В образах экс-солистки группы ВИА «Сливки» Карины Кокс Андрей Волконский тоже нашел немало недочетов. Избегайте этих ошибок и тогда подчеркнете лучшее, что вам дала природа.

«Сложно придумать более подходящий повод, чтобы засветиться в платье с серебряными пайетками. Платье-комбинация на тоненьких лямках, да еще и с таким разрезом по ноге смотрится уместно для сценического образа, особенно, когда есть что показать. Всю красоту «съедают» мелко завитые кудри в прическе и жакет с плеча дирижера. Я бы предложил оставить завитые локоны, но адаптировать их под модную голливудскую волну, для блондинок это самый выигрышный вариант. Ну а пиджак я бы предложил снять, здесь он смотрится неуместно, не подходит по стилю и закрывает собой красоту платья. Оценка — 5 баллов».

«Карина Кокс — любительница пошалить со своими образами. Ее нередко можно встретить в мини-платьях, с глубоким декольте, с открытым пупком и ногами. Но ярко-красный обтягивающий латексный костюм, который дополнили ботильоны с острым носом, вызывает удивление. Отмечу, что фигура у певицы потрясающая, позволяет носить обтягивающие вещи, но этот образ выглядит нарочито откровенно. Можно было заменить скинни на ультрамодные клеш (тоже из латекса) это выглядело бы современно и стильно, а пока всего 4 балла».

Алиса Мон

Исполнительница хита «Алмаз» Алиса Мон – самая возрастная участница «Шоумаскгоон», но при этом самая стильная. За что ее образы похвалил Андрей Волконский?

«Платья-зефирки давно завоевали сердца звезд шоу-бизнеса, в них выходили в свет и Ксения Бородина со своими дочками и Ольга Бузова, а дизайнер Белла Потемкина даже создала собственную коллекцию таких платьев в разных цветах. Вот и Алиса Мон решила облачиться в нежное пышное платье пыльно-розового цвета для поддержания своего сценического образа. Собранные волосы и крупные серьги дополнили общую стилистику. Безусловно, платье притягивает внимание и дарит носителю женственность, легкость и воздушность, только вот к внешним данным Алисы Мон больше подходят строгие наряды и струящиеся платья по фигуре, а диснеевские наряды давно пора оставить лишь в воспоминаниях. Оценка — 6 баллов».

«Алисе Мон удается выглядеть очень молодо и сексуально. Грамотный макияж и ультрамодная стрижка очень освежают, омолаживают как минимум на 10 лет. На ней вплотную облегающий тело костюм, который не скрывает стройной фигуры. Синий оттенок выигрышно подчеркивает внешние данные певицы. Оценка — 10 баллов».

Подводим итоги

Что ж, на этот раз у дизайнера Андрея Волконского было гораздо меньше, чем обычно, поводов поставить нарядам звезд высшую оценку.

Самой высокой похвалы из уст модного эксперта Teleprogramma.pro удостоилась певица Алиса Мон. Ей и присуждается победа!

На втором месте с существенным отставанием в баллах оказалась экс-солистка группы ВИА «Сливки» Карина Кокс.

На третьей позиции обосновалась восходящая звезда Диана Анкудинова, продемонстрировавшая два не самых удачных сценических образа.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.