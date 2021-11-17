С сумочкой в тон: Лорак в алом жакете на запах и кожаных лосинах покрасовалась на съемках

Ани Лорак не скрывает, что любит проводить время с семьей. Однако ее дочке Софии уже 10 лет. Она часто проводит время с папой Муратом. А вот певица этой осенью не только отдохнула в Дубае, но и возобновила выступления. Она каждый раз появляется на публике в женственных нарядах. Артистка носит пальто и тренчи. Ей нравится подчеркивать достоинства фигуры.

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К слову, в 43 года Лорак может похвастаться моложавым видом. Она также занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Певица готовится к презентации клипа и нового альбома. На этот раз она поделилась кадрами, на которых красовалась на съемке в алом жакете на запах с поясом и кожаных лосинах.

На кресле лежала мягкая сумка в тон жакета. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) грациозно дефилировала перед зеркалом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие отметили, что у нее хороший вкус в одежде. Другие заверили, что так ее ноги выглядят еще длиннее.

«Ох, такая элегантная», «Просто прелесть», «Как вам идет красный цвет! Почему вы не носите такие платья!», «Очень элегантно», «У вас ноги тут бесконечные», «Хороша!», «Каролина, у вас отличное чувство стиля», «Сумка крутая», «Сколько у вас нарядов?», «Это так красиво», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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