«Боже, какой цветник!»: Полина Гагарина в атласном платье-бюстье в пол посетила бал Tatler

Певица встретила на светском рауте подруг и даже Филиппа Киркорова, который одарил ее комплиментом.

Полина Гагарина давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. Уже несколько лет блондинка строит новый дом, куда планирует переехать с детьми.

После развода с Дмитрием Исхаковым артистка сама заботится о сыне Андрее от первого брака и подрастающей дочке Мие. Все свободное время она посвящает своим наследникам. Обычно Полина редко выходит в свет с сыном, но накануне они появились на балу Tatler.

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Для такого особенного вчера певица выбрала атласное платье-бюстье в пол. В свои 14 лет Андрей уже догнал маму по росту. Он был в костюме и белых кедах. Примечательно, что наследник тоже занимается музыкой. Гагарина позировала вместе с ним для фотографов.

В разгар бала она встретила Филиппа Киркорова, которые впервые привел на мероприятие своих детей Аллу-Викторию и Мартина. Он пришел в восторг от того, как выглядит артистка и ее подруги.

«Красавицы! Боже, какой цветник! Это невероятно! Очень красиво!» — заявил певец.

Поклонники тоже были очарованы тем, какая у Полины точеная фигурка. Многие одарили комплиментами и ее наряд.

«Шикарная, просто с ума сойти можно», «Полина, у вас шикарный образ, вы красавица», «Полина, как вы похожи, вы как брат и сестра, а не мама и сын», «Ой, какой Андрюша», «Классный какой, внешность модельна», «Полина, вы очаровательны, как всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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