«Сюрпризы начались»: Устинья Малинина показала, с чем сочетать модную дубленку

Дочь Александра Малинина – Устинья живет в Лондоне. В британской столице девушка решила изучать музыку. Сейчас она является студенткой второго курса Королевского колледжа музыки. А через несколько дней будет отмечать свой 22-й день рождения.

В своем инстаграм она поделилась снимком, на котором позировала в дубленке мидакси цвета корицы. Образ дополнила сумочкой Bulgari на золотой цепочке и кепкой лавандового оттенка.

«День рождения еще только через 10 дней, а сюрпризы уже начались! Спасибо любимым друзьям и родителям!», — написала Малинина.

Напомним, что у Устиньи есть брат-двойняшка Фрол. Он живет в Мюнхене, где изучает азы кинематографии.

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