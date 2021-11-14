Старый гардероб: Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру искрящимся платьем мидакси

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили ежегодный фестиваль памяти Королевского британского легиона, который прошел в Альберт-Холле.

Герцогиня Кембриджская блистала в элегантном платье Eponine London. К искрящемуся платью мидакси она добавила черные туфли на шпильке и такого же цвета клатч. Причем, внимательные поклонники отметили, что Кейт уже надевала его в феврале 2020-го, когда посетила театр Ноэля Кауарда. Об этом пишет Hello Мagazin.

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Добавим, ранее Кейт попробовала себя в журналистике. Герцогиня провела интервью с полковником Дэвидом Блюмом и 10-летним скаутом Эмили Эдж в Королевской больнице Челси. На кадрах Миддлтон предстала в трикотажном платье актуального в этом сезоне насыщенного темно-зеленого оттенка.

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