«Как вам мой автомобиль?»: Нюша подчеркнула животик леопардовым платьем-трубой

Артистка передвигается по Испании на машине для гольфа.

Среди последних Stories личного микроблога исполнительницы Нюши появилась фотография, на которой знаменитость позировала в машине для гольфа в соблазнительном платье с леопардовом притом.

Отметим, что многие модницы российского шоу-бизнеса выбирают животный принт для своих образов. Например, телеведущая Айза Долматова купила экошубу с леопардовым принтом.

А вот певица Нюша подчеркнула преобразившуюся фигуру платьем с анималистическим принтом. Певица эффектно преподнесла сочную грудь в наряде с глубоким декольте.

Также платье не скрыло большой животик исполнительницы, которая готовится стать мамой во второй раз. Нюша дополнила соблазнительный образ черными тапками.

«Как вам мой персональный автомобиль?» — поинтересовалась Нюша, сидя в машине для гольфа.

Напомним, ранее Нюша пообщалась со своими подписчиками и рассказала им, почему улетала из России во время второй беременности. Певица не знает, что ей носить в холодную погоду в Москве. А вот в Дубае или Испании артистка может принимать солнечные ванны в легких платьях.

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