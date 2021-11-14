Модница недели: выбираем самую стильную и яркую пару проекта «Ледниковый период»

На Первом канале вышла уже седьмая программа нового сезона популярного проекта «Ледниковый период».

Это шоу – не только демонстрация потрясающего актерского и спортивного мастерства, а еще и целая феерия ярких и неподражаемых образов.

Наряды пар «Ледникового периода», в которых они предстали во время шестой программы шоу, для Teleprogramma.pro оценил дизайнер Андрей Волконский.

Он объяснил, почему Ксении Бородиной стоило бы поменяться коньками с Дмитрием Соловьевым, а костюмы Дарьи Мельниковой и Максима Маринина считает самыми неудачными.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Телеведущая Ксения Бородина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев на льду танцевали под песню Black Magic Woman в исполнении Лилы Даунс и Рауля Мидона. Ксения изображала колдунью, которая превратила «ботаника» Дмитрия в мачо.

«Выступление Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева поразило многих, но давайте более детально присмотримся к образу. На мой взгляд, нужно было поменять коньки между партнерами. Роковая женщина-вамп с афрокудрями, рассекает по льду в белых коньках, когда партнер в белоснежной рубашке и в черных. Идеально было бы поменяться коньками. Волосы Ксении можно было заплести в стильную косу и добавить розу. Наряд гадалки всегда броский и многоязычный, чего не сказать про этот образ. Кроме привычного цветового сочетания черного с красным ничего страстного и брутального. Оценка 7 баллов».

Екатерина Боброва и Макар Запорожский

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и актер Макар Запорожский имеют все шансы на звание лидеров шоу. По крайней мере, шестого выпуска.

Они представили чувственный танец под композицию Manha de carnaval в исполнении французской актрисы и певицы Марпессы Дон. Паре не помешал даже немного неудачный наряд партнерши.

«Екатерина Боброва и Макар Запорожский продемонстрировали легкий и чувственный номер. На Екатерине белоснежное платье, слегка просвечивается, будто заигрывает со зрителями. И вроде бы все отлично, но только не бретельки на атласном платье. Они слишком тонкие и весьма неудобные, что можно увидеть в процессе выступления, это отвлекает не только фигуристку, но и зрителя от общей картины номера. В целом образы пары сдержанные и спокойные. Оценка 8 баллов».

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев

Актер театра и кино Кирилл Зайцев и чемпионка мира и Европы Оксана Домнина исполнили танец под песню «Я шагаю по Москве» в исполнении Людмилы Сенчиной и Эдуарда Хиля и сумели передать стиль целой эпохи.

«Сценические образы Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева продуманы стилистами, гармоничное сочетание фактур и цветовых решений. Глядя на костюмы, кажется, что сразу же попадаешь в Москву середины двадцатого века. Атмосфера времени удивительно передана. Легкое воздушное платье с цветочным принтом, небрежная коса и даже выглядывающие из-под фигурных коньков белые носочки по моде того времени попадают в «яблочко». Оценка 10 баллов».

Дарья Мельникова и Максим Маринин

Актриса Дарья Мельникова и олимпийский чемпион Максим Маринин вышли на лед под звуки вальса Энтони Хопкинса «And The Waltz Goes On».

Пара получила невысокие оценки жюри шоу, а их образы разочаровали стилиста.

«К образам Дарьи Мельниковой и Максима Маринина есть только один вопрос: почему стилисты решили не заморачиваться? На Дарье хлопковое платье свободного кроя с кружевной оборкой, а Максим в классической белой рубашке навыпуск и черных брюках. В целом для номера костюмы подходят, но выглядят скучно, надолго такие образы не остаются в памяти. Оценка 6 баллов».

Евгения Медведева и Даня Милохин

Чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву поклонники жалели, узнав, какой ей достался партнер. Но тиктокер, певец и блогер Даня Милохин от эфира к эфиру доказывает, что он крепкий орешек.

В шестом выпуске пара выступила под песню Марка Ронсона Uptown Funk в исполнении Бруно Марса и получила максимальные оценки жюри. А их образы – от модного эксперта Teleprogramma.pro.

«Евгения Медведева и Даня Милохин самая юная и экстравагантная пара. Яркие костюмы и харизматичные партнеры отправляют нас в эпоху 90-х. Пайетки, блеск, кислотные оттенки — здесь есть все, что с первого взгляда привлекает внимание и передает задумку номера. Сочетание малинового костюма Евгении и серебристого комбинезона Дани очень удачное. Оценка 10 баллов».

Татьяна Волосожар и Федор Федотов

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер театра и кино Федор Федотов задали жару, танцуя рок-н-ролл под знаменитую песню «Blue Suede Shoes» в исполнении канадской певицы Гилейн Тангэ. Соответствующее настроение создавали их костюмы.

«Жгучее и эмоциональное выступление от Татьяны Волосожар и Федора Федотова, взбудоражило сердца зрителей, впрочем, как и образы. Стильная косуха в сочетании с алыми брюками смотрится оригинально. Пышное платье малинового цвета перекликается по стилю и цветовому решению с образом Федора. Единственное, что не хватило Татьяне — черных оттенков в деталях. Стоило бы пустить на талию тонкий ремешок черного цвета. Оценка 9 баллов».

Подводим итоги

Первое место разделили пары Евгении Медведевой и Дани Милохина и Оксаны Домниной и Кирилла Зайцева. У них по десять баллов.

На вторую ступень модного пьедестала почета поднимаются Татьяна Волосожар и Федор Федотов, у них девять баллов.

Замыкают тройку лидеров Екатерина Боброва и Макар Запорожский, у этой пары восемь баллов.

Немного недотянули до пьедестала почета Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев. С оценкой в семь баллов они расположились на четвертом месте.

И на пятом месте получившие всего шесть баллов из десяти возможных, Дарья Мельникова и Максим Маринин.

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