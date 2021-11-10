«Это плохо и дешево»: Брежнева ужаснула маникюром, который вышел из моды

Вера Брежнева уже давно для многих поклонников стала иконой стиля. Она не скрывает, что следит за модой. При этом артистка для выступлений выбирает яркие образы. Ее можно увидеть в блестящих платьях и костюмах.
В обычной жизни певица выбирает более спокойные тона или сочетает базовые оттенки с актуальными яркими — зеленым или розовым. Певица не только ухаживает за волосами, но и за ногтями.
Накануне Вера отправилась в студию, а потом на примерку новых костюмов. Жена Константина Меладзе не стала показывать обновки. Но, облачившись в розовое шифоновое платье, артистка похвасталась новым маникюром. Она выбрала френч, но необычный. Под толстым слоем геля были крупные стразы и жемчуг.
«На стиле», — написала она.
Однако ногти Брежневой понравились не всем ее фанатам. Многие посчитали их вычурными. Для портала Teleprogramma.pro ее маникюр оценила эксперт в ногтевом сервисе Надежда Богатова.
«Здесь гелевое моделирование выполнено. То есть ногти нарощенные — это неплохо. Данный френч — это просто моветон. «Такая ширина улыбки сейчас не актуальна, она должна быть глубже, боковые усики должны уходить на эту длину повыше. Возможно, что это предпочтение клиента.
Но есть вопросы к этим гигантским стразам и жемчужинам. Они сильно залиты гелем, поэтому выглядят как пузыри и бугры. В принципе, френч сейчас — это антитренд. Многие модники не согласятся со мной, но это так.
Он допускается при коротких, желательно квадратных ногтях с очень тоненькой улыбкой. Френч — это плохо и дешево, тем более с инкрустрацией стразов. Если ей так нравится, то можно было оставить пару стразов на каких-то ногтях либо сделала бы их без такой сильной заливки на одном ногте.
Если бы я оставила много стразов, это не было бы актуально, но было бы более стильно. Похоже на маникюр из 2015 года», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Надежда Богатова — мастер ногтевого сервиса. Имеет стаж работы 7 лет. Прошла более 30 курсов повышения квалификации, училась у таких именитых мастеров, как: Шабалина Юлия, Строкина Наталья, Нейл Артист Всея Руси, Елена Шанская, Становая Светлана.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.