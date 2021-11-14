Стильная осень Меган Маркл: образы герцогини, которые не оставят равнодушными отчаянных модниц

После того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и уехали жить в США, каждое появление экс-актрисы на публике вызывает неописуемые эмоции у ее фанатов. А за этих полтора года их было не так много. Несколько раз герцогиня Сассекская записывала видеоролики или выходила в прямой эфир из своего дома в Монтесито.

В сентябре Сассекские впервые за долгое время покинули свой особняк в Калифорнии и на три дня прилетели в Нью-Йорк. Они приняли участие в Global Citizen Live. Мероприятие, которое продолжалось целых 24 часа было направлено на главную тему последнего года – борьбу с коронавирусом. Кроме того, Меган и Гарри успели побывать на некоторых значимых точках Нью-Йорка, где экс-актриса блистала в разных нарядах. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Мария Рябова оценила аутфиты герцогини Сассекской.

Дизайнерское мини-платье

На концерте, в котором также приняли участие Андреа Бочелли, Билли Эйлиш, Эд Ширан, Элтон Джон, Хью Джекман, Дженнифер Лопес, Кайли Миноуг, Меган появилась в белоснежном платье Valentino. Наряд, украшенный апликациями цветов, стоит ​​4500 долларов (более 320 тысяч рублей). Образ герцогиня дополнила серьгами Cartier за 16 500 долларов, часами за 12 000 долларов и браслетом за 6900 долларов. В целом, образ экс-актрисы стоил порядка 40 000 долларов (около трех миллионов рублей). Об этом писал Daily Mail.

«Герцогиня прекрасно выглядит: прическа и макияж ей очень идут. Но, к сожалению, платье создает впечатление того, что оно мало; хочется больше воздуха. У Меган очень красивые ноги, мини, конечно, это подчеркивает, однако, в данном случае играет и в обратную сторону, в сочетании с прямым кроем утяжеляя образ. Короткие рукавчики и аппликация делают плечи массивнее. Платье-футляр полуприлегающего кроя длины миди смотрелось бы гармоничнее и уместнее», — сказала Мария Рябова.

Темно-синее пальто шестилетней давности

На первой официальной встрече в Нью-Йорке, у мемориала жертвам теракта 11 сентября Меган появилась в темно-синем кашемировом пальто, которое напоминало удлиненный жакет. Внимательные поклонники вспомнили, как шесть лет назад экс-актриса блистала в нем же на Мальте. Образ дополнила черной водолазкой The Row лодочками любимого бренда Меган Aquazzura. Про дорогие украшения жена принца не забыла и тут. Серьги Cartier за 16 тысяч долларов и часы этого же бренда, принадлежавшие когда-то принцессе Диане. Их цена более 24 тысяч долларов.

«Великолепно! Четкие линии в одежде: лацканы пальто и вертикаль цвета, ровный пробор прически, отсутствие ярких и крупных деталей делают образ строгим и элегантным. Синий цвет-один из цветов британской королевской семьи, кроме того он символизирует достоинство и надежность. Хороший выбор для первой встречи в рамках официального визита и первого появления на публике после перерыва. Чтобы сбавить консервативность образа, пальто можно удлинить до миди», — отметила Рябова.

Пальто цвета «кэмел»

На встречу с послом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, которая состоялась в ее штаб-квартире в Нью-Йорке, Меган приехала в шерстяном пальто цвета «кэмел». В Сети раскритиковали ее выбор. Ведь на улице было +26 при влажности 70 процентов, а экс-актриса так сильно утеплилась.

«Красивый деловой комплект: строгие брюки и блуза, благородный бежевый монохром. Прическа, макияж, папка для ноутбука и бумаг гармонично завершают серьезный образ. Однако, есть небольшая проблема в крое пальто и его длине… Округлые линии, легкий оверсайз создают дополнительный объем и делают образ мягче. Стоит заменить его на полуприлегающее, длины миди с классическим английским лацканом, как силуэт вытянется, а лук станет более точенным», — заключила Рябова.

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Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Обучение: школа шопинга, Школа модных профессий, эксперт в вопросах делового и светского протокола. Работала в отделе протокола в крупной компании. Дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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