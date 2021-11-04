«Интересная задумка»: Николаева показала, как составить гармоничный образ

Телеведущая канала «Россия 1» Елена Николаева готовится стать мамой. Недавно блондинка вышла замуж за Игоря Вдовина, который получил небывалую популярность, когда был в отношениях с Анастасией Волочковой.

В своем инстаграм Елена часто делится снимками, на которых позирует в самых разных образах. На этот раз она примерила просторный джемпер и брюки. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что акцентом в данном образе выступает платок, который объединил в себе все цвета аутфита.

«Очень интересная задумка и удачный антураж, что способствует целостному гармоничному восприятию всей картинки целиком. Образ выстроен в модной тенденции контраста мягкости и жесткости, матовости и глянца, холода и тепла. Все вещи и фасоны модные. Длина и свобода брюк в полной гармонии с данной длиной и свободой джемпера. Когда все гармонично выстроено, даже не хочется разбирать на детали, хочется просто рассматривать и додумывать, сколько еще композиций можно составить благодаря платку. Все отлично!», — сказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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