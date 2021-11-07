Модница недели: битва ведущих «Дома-2» — Бородина подчеркивает свой статус, а Орлова – идеальная женщина с Рублевки

Участницы модной битвы Teleprogramma.pro на этот раз не просто коллеги, но еще и подруги. Как известно, ведущих «Дома-2» Ксению Бородину, Ольгу Орлову и Дарью Пынзарь связывает не только профессия, но и искренняя дружба.

А еще все они обожают удивлять поклонников своими образами. Кто же из трех телеведущих одевается актуальнее и гармоничнее, оценил дизайнер Андрей Волконский. Именно он выбрал «Модницу недели».

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина уже давно завоевала славу модницы. Поклонницы обожают рассматривать ее аутфиты, многие копируют ее стиль. И судя по тому, какую оценку образам Ксении Бородиной дал дизайнер Андрей Волконский, правильно делают!

«После развода с Курбаном Омаровым известная телеведущая не перестает радовать поклонников стильными луками, но порой, они бывают слишком «горячие». Образы, в которых Ксения, как мне кажется, забывает надеть низ подлиннее, встречаются довольно часто и этот не стал исключением. Удлиненная клетчатая рубашка в данном аутфите играет центральную роль, окружают ее интересные и модные детали в виде черных сапог-труб и миниатюрной сумочки бежевого оттенка. Единственное, для целостности образа, я бы посоветовал заменить цвет сумочки, она слишком выбивается из общего ансамбля, несмотря на нейтральный бежевый. Три цвета считаются допустимыми и работают на контрасте, но в данном случае это неуместно. 8 из 10».

«Безусловно, Ксения — девушка видная. Она следит за собой и имеет безупречный вкус, за ней хочется повторять, а ее стиль ставить в пример. Но если присмотреться, то ничего необычного телеведущая не носит – она предпочитает удобный и комфортный спорт-шик. Все идеально скомплектовано: объемный свитшот, джоггеры, кроссовки и имиджевые очки, служащие завершающим акцентом. Облачившись в очередной раз в люксовый бренд Louis Vuitton, Ксения подчеркнула свой статус и высокое положение. Образ выглядит уютным и теплым. 10 из 10».

Ольга Орлова

Хотите подражать Ольге Орловой? Это не возбраняется, только придется учесть некоторые замечания, которые Ольге сделал эксперт Teleprogramma.pro.

«Монохром делает образ не только дорогим и стильным, но и подчеркивает внутреннюю женственную силу Ольги Орловой. Образ в теплой цветовой гамме выгодно акцентирует внимание на внешних данных и зрительно вытягивает силуэт, телеведущая кажется при этом стройнее и выше. Под свой лук Ольга подобрала обувь на каблуке с бархатной отделкой, что еще больше прибавляет мягкости. Ольга – настоящий пример для девушек, которые хотят с помощью одежды научиться подчеркивать аристократичность. 10 из 10».

«Ольга Орлова точно знает, какие цвета и фактуры ей подходят, ее стиль уже сложился, она – идеальная женщина с Рублевки. Все просто – безупречная укладка, ухоженный внешний вид и милая улыбка. Подобранный образ оказывает омолаживающий эффект за счет выигрышной цветовой гаммы. Модный меховой бомбер оттенка лаванды, в комплекте с кофтой оттенка экрю в мелкий рубчик и грубыми ботинками на шнуровке смотрится стильно. Только я предлагаю исключить из гардероба джинсы с потертостями и рваной коленкой — они сейчас неактуальны. В них Ольга выглядит как устаревшая версия из 2007. Альтернативой им станут однотонные без лишнего декора. 7 из 10».

Дарья Пынзарь

Дарья Пынзарь – самая не искушенная в моде участница нашей модной битвы. Ее довольно часто критикуют подписчики и модные эксперты. На досадные промахи в аутфитах ведущей «Дома-2» указал и Андрей Волконский.

«Для фотосессии на фоне столицы Дарья облачилась в трендовый костюм кипенно-белого цвета. Актуальная модель и фасон оверсайз не снижают градуса своей популярности. В качестве контрастного оттенка Дарья выбрала шапку бини трендового цвета. Хотелось бы отметить, что блондинкам с розовым нужно быть аккуратнее, если вы не хотите подчеркнуть наивность и несерьезность. Для фотосессии это вполне уместный аксессуар. Однако для жизни лучше присмотреться к более подходящим оттенкам, идеально впишется оливковая, терракотовая или приглушенно-зеленая шапка бини. 7 из 10».

«Дарья Пынзарь следит за последними тенденциями и экспериментирует со своими луками. Акцентной вещью в образе стала куртка бомбер в стиле милитари, которая сыграла на контрасте с бежевым низом, тем самым телеведущая подчеркнула красоту «бесконечных ног». Что касается целостности образа, то он немного не дотягивает до выбранной концепции «милитари». Чтобы сохранить единую стилистику лучше заменить принтованную футболку Gucci на базовую, а обувь — на ботинки с грубой подошвой. 6 из 10».

Подводим итог

В этой модной битве оставила позади себя своих коллег Ксения Бородина. Одному из ее образов эксперт Teleprogramma.pro Андрей Волконский поставил высший балл, а другой оценил чуть ниже – на 8 баллов.

С небольшим отставанием на второй ступени модного пьедестала почета оказалась Ольга Орлова. Один из ее образов эксперт оценил на 7 баллов, второй – на 10.

Ну и замыкает троицу Дарья Пынзарь, получившая самые низкие результаты за свои образы. Дарье Пынзарь явно есть, над чем работать. И не исключено, что она еще преуспеет!

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