Фото у трапа: Рудковская в кедах Walk’n’Dior и с сумкой Dior Caro medium направилась в Европу

Яна Рудковская вновь отправилась в Европу. На этот раз она выбрала Флоренцию. В своем Instagram блондинка разместила фото, на котором позировала у трапа частного самолета.

Для полета Рудковская выбрала аутфит своего любимого бренда Dior. Яна надела комбинированные кеды Walk’n’Dior за 87 500 рублей. Взяла с собой сумочку Dior Caro medium за 330 000 рублей. Сама же облачилась в брюки и куртку, созданные в этом же модном доме.

Напомним, в этом году Рудковская отметила свое 46-летие. Она — многодетная мама. Младшему ее малышу — Арсению в конце сентября исполнился годик.

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