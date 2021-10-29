Настоящая леди: Навка позировала в мерцающем платье на запах и золотистых туфельках

Фигуристка приняла участие в фотосессии. Она нарядилась по такому случаю.

Татьяна Навка является известной фигуристкой и олимпийской чемпионкой. Она давно не участвует в соревнованиях, но создает красочные ледовые постановки. Ко всему прочему, спортсменка в этом году снова стала членом жюри в шоу «Ледниковый период». Навка давно привыкла к тому, что находит в центре внимания, когда появляется на мероприятиях. В ее гардеробе есть как повседневные наряды, так и вечерние.

Недавно фигуристка приняла участие в фотосессии. Она уже начала готовится к Новому году, поэтому выбрала яркие наряды для такого случая. Татьяна примерила мятное платье в пол, в котором прыгала на кровати.

Потом она облачилась в костюм с пайетками. Не менее стильно выглядел брючный костюм пудрового цвета. А вот напоследок спортсменка облачилась в черное платье на запах с эффектом мерцания.

Элегантный лук дополнили золотистые туфли. Навка грациозно сидела в кресле, позируя на камеру. Локоны и алая помада дополняли ее аутфит. Наряд позволил сделать акцент на стройных лодыжках.

Поклонники восхитились праздничным образом. Многие одарили звезду комплиментами. «Как всегда на высоте, Татьяна. Вкус. Элегантность. Красиво», «Ноги божественные!», «Платье выглядит роскошно», «Какая вы худенькая», «Наряд магический, хочется смотреть на вас», «Шикарный наряд! Очень вам идет», «Эти ноги спасут мир», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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