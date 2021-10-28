Клава Кока пришла на премию в платье бэби-долл и секси-чулках, а Тодоренко — в пышном мини

В Москве прошла церемония награждения премии Topical Style Awards – 2021. Многие звезды предстали в пикантных образах на публике.

В Москве с наступлением осени снова стало очень многолюдно, а также закипела светская жизнь. Состоялось много кинопремьер, а также модных показов. 27 октября также прошла 13-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards – 2021, которую организовала редактор известного журнала Оксана Федорова.

На мероприятии собралось много модниц. Примечательно, что некоторые гостьи решили принарядиться. Так, Наталья Подольская надела белоснежный костюм с мини-юбкой. А вот Федорова подчеркнула стройность благодаря черному брючному костюму.

Однако много внимания привлекла к себе в этот вечер Ольга Бузова. Она предпочла облачиться в черное платье со шлейфом. Но так как у наряда было глубокое декольте и смелые разрезы, то все увидели, что телеведущая пришла без нижнего белья. Она получила комплимент от хозяйки вечера.

Не менее смелый образ выбрала Клава Кока. Популярная певица облачилась в платье в стиле бэби-долл. Черный наряд дополнили эротические чулки и туфли на шпильке. В руках артистка держала причудливую сумку. Не удивительно, что она получила награду как «стильная певица».

Регина Тодоренко предпочла выглядеть нежно и романтично. Даже ведущие осыпали ее комплиментами. Жена Влада Топалова дефилировала в пышном платье оверсайз с цветочным декором. Воздушный наряд длины мини подчеркнул стройность ее ног, а босоножки на шнуровке дополнили образ. Она получила награду в номинации «Самая стильная» и даже станцевала на сцене.

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