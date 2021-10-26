«Сочетание цветов очень подходит»: Повереннова показала, как выбрать удобный образ для путешествий

В начале этого года Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова. Пара много путешествует. Только недавно они побывали на Камчатке, а теперь решили отдохнуть в Венеции. В своем инстаграм актриса делится моментами отдыха, позируя на снимках. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова, глядя на фото, отметила, что Дарья выбрала удобный образ для путешествий.

«Он скорее действительно про удобство для обладательницы, нежели про моду. Сочетание черно-бежево-коричневых цветов образа очень подходит актрисе, они смотрятся уютно и тепло.

Чтобы сделать образ более актуальным, я бы могла рекомендовать заменить куртку на бежевую однотонную. Стежку можно выбрать не горизонтальную, а в форме ромбов например, так было бы актуальнее, и крой несколько объемнее.

Касательно брюк, то более актуальными смотрелись бы широкие прямые брюки из струящегося матового материала с завышенной талией. Такой образ ботильоны — казаки, которые выбрала актриса, дополнили бы лучше с точки зрения сочетания стилей и фактур», — сказала Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова – стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай « Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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