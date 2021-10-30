Шейк в беретке, а Гагарина в фуражке: актуальные головные уборы сезона

Головной убор заметно меняет стиль и образ, и это хорошо видно на примере звезд, с помощью которых мы представляем главные хиты осенне-зимнего сезона.

Полина Гагарина представляет у нас сразу две актуальные модели сезона — фуражку с козырьком и классическую шляпу.

Стилисты и психологи схожи во мнении — в этих головных уборах женщина чувствует себя очень уверенно, настоящей хозяйкой любой ситуации. Такие головные уборы идеально подходят к пальто и полупальто. Главные цвета сезона — красный и золотой, актуальны также белый и ультрафиолетовый.

Ирина Шейк разгуливает в беретке, которая будет хороша и с пальто, и с плащом, и с пуховиком. Беретка — универсальный способ придать образу женственности. Любой яркий цвет — и ваш облик даже в черной куртке перестанет быть унылым.

Актуальны самые разные беретки: вязаные, текстильные, кожаные, однотонные, с вышивкой или в клетку. Классные модели есть на любой кошелек: в новых коллекциях и у Zara, и у Gucci.

Чтобы не замерзнуть, Регина Тодоренко на прогулке с сыном надела шапку. Она не только практичная, но еще и модная, а все потому, у что у нее имеются ушки. Ушанки из замши, кожи, текстиля и меха невероятно актуальны в этом сезоне.

Андрей Малахов знает, что в тепле надо держать не только ноги, но и голову. У телеведущего целая коллекция вязаных шапок. Сейчас модны шапки-бини (модель, плотно прилегающая к голове) — вязанные косами, в рубчик, полосками, с помпонами креативной формы, украшенные кристаллами или логотипами.

Анна Нетребко знает толк в моде, поэтому щеголяет в теплых косынках. Это самый модный демисезонный головной убор — для тех, кто всегда мерзнет, есть и утепленные модели с подкладкой. Важное замечание: чтобы быть в тренде, платки нужно обязательно завязывать узлом под подбородком.

Алена Водонаева демонстрирует шляпу с леопардовым принтом. Думаете, это слишком смело? Удивительно, но именно этот узор вновь фигурирует во всех коллекциях главных дизайнеров мира.

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