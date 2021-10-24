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Натали вслед за Судзиловской выбрала меховое пальто ультрамодного оттенка «озаряющий желтый»

Стилисты отмечают, что меховые пальто остаются популярными уже несколько сезонов.

Натали вслед за Судзиловской выбрала меховое пальто ультрамодного оттенка «озаряющий желтый»
Натали. Фото: instagram.com/natali_star74

На днях певица Натали предстала с новой прической. Артистка сделала каре и превратилась в платиновую блондинку. В своем инстаграм она поделилась фото, на котором позировала с новой прической в ярком меховом пальто.

Натали
Натали. Скриншот: instagram.com/natali_star74

Стилисты отмечают, что такие наряды остаются актуальными уже несколько сезонов подряд. Причем, Натали выбрала модный оттенок одежды, который называется «озаряющий желтый», который не просто напоминает об осени, но и прекрасно вписывается в пейзаж.

Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Ранее в таком же наряде на публике появилась и актриса Олеся Судзиловская. Она показала образ свои фанатам в инстаграм, которые остались в восторге от яркого цвета.

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мода и стильМодные трендыОлеся СудзиловскаяПевица НаталиТренды 2021