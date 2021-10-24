Натали вслед за Судзиловской выбрала меховое пальто ультрамодного оттенка «озаряющий желтый»

Стилисты отмечают, что меховые пальто остаются популярными уже несколько сезонов.

На днях певица Натали предстала с новой прической. Артистка сделала каре и превратилась в платиновую блондинку. В своем инстаграм она поделилась фото, на котором позировала с новой прической в ярком меховом пальто.

Стилисты отмечают, что такие наряды остаются актуальными уже несколько сезонов подряд. Причем, Натали выбрала модный оттенок одежды, который называется «озаряющий желтый», который не просто напоминает об осени, но и прекрасно вписывается в пейзаж.

Ранее в таком же наряде на публике появилась и актриса Олеся Судзиловская. Она показала образ свои фанатам в инстаграм, которые остались в восторге от яркого цвета.

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