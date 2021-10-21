«Отлично несет»: Тодоренко отметилась на улицах Стамбула в женственном образе

Регина Тодоренко отдыхает в Турции. на прогулок по ярким стамбульским улочкам телеведущая выбрала наряд светлого оттенка. Снимками она поделилась в своем инстаграм. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Юлия Маковецкая отметила, что светлые тона Регине отлично подходят.

«Легкий летний образ Регины говорит о путешествии, удобстве, нежности и женственности. Хочется улететь в таком в Стамбул, как и сделала Регина. Светлые тона отлично подходят звезде, а небрежный пучок добавляет легкость. Юбка идет не всем типам фигур, но девушка на себе ее отлично несет. Я бы заменила сумку на более мягкую текстуру или цвет светлее», — сказала Маковецкая.

Справка Teleprogramma.pro

Юлия Маковецкая — стилист-имиджмейкер. Руководитель собственного event-агентства. Со-основатель Всероссийского сообщества стилистов. Амбассадор UMA

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