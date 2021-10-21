«Фото с работы»: Марина Кравец в искрящемся платье подчеркнула осиную талию

Весной прошлого года телеведущая Марина Кравец впервые стала мамой. Дочь назвала Вероникой. По ее словам, именно это имя было в лидерах среди тех, которые они с мужем выбирали.

Практически сразу Марина приступила к работе и впервые стала ведущей утреннего шоу «Новое утро» и вернулась в «Камеди Клаб».

Снимком со съемок юмористического шоу Кравец поделилась в своем инстаграм. Марина позировала в искрящемся платье, которое подчеркнуло ее осиную талию.

«Обычное фото с работы», — написала Кравец.

Фанаты оценили выбор звезды.

«Какое красивое платье! Шикарная! Красота!», — писали пользователи Сети.

больше по теме Цвета солнца: звезда Comedy Club Марина Кравец отметилась на прогулке в желтом худи и джогерах Актриса следит за трендами и выбирает модные образы.

Напомним, в начале года Кравец участвовала в проекте «Маска», где скрывалась под образом Солнца.

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